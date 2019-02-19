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Китайский авторынок в январе рухнул на 18%

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Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам января снизились на 18% и составили 2 млн 020 тыс. единиц. Как отмечают в Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), отрицательная динамика фиксируется седьмой месяц подряд на фоне торможения экономического роста. При этом январское падение спроса стало крупнейшим за данный период, несмотря на то, что дилеры предлагали скидки в преддверии празднования Нового года по лунному календарю.

Volkswagen и его совместные предприятия в прошлом месяце снизили реализацию в Китае на 2,9% до 387300 машин. Таким образом, немецкий автоконцерн остается лидером на рынке Поднебесной.

Согласно прогнозу СААМ, в 2019 году китайский авторынок может остаться примерно на уровне прошлого года – около 23,7 млн пассажирских машин. В то же время власти КНР намерены принять меры по стимулированию продаж автомобилей в стране.

, источник: www.autostat.ru

Теги: китай автомобильные рынки

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