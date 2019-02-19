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LADA Vesta в январе стала лидером рынка Северо-Западного ФО

LADA Vesta в январе стала лидером рынка Северо-Западного ФО

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».

31.01.19

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Северо-Западном ФО составил около 10 тыс. единиц. При этом в первый месяц наступившего года здесь сменился лидер рынка.

Так, впервые им стала отечественная LADA Vesta, предпочтения которой в январе отдали 530 жителей СЗФО - на 21% больше, чем год назад. На второе место опустился лидер декабря 2018 года - Hyundai Solaris, результат которого на этот раз составил 500 экземпляров (+28%). Замкнул тройку лидеров местного рынка KIA Rio (465 шт.; +13%).

Далее в рейтинге следуют два кроссовера - Hyundai Creta (439 шт.; -32%) и Renault Duster (365 шт.; +1%). Кроме них, в ТОП-10 рынка новых легковых автомобилей в СЗФО по итогам января попали: LADA Granta (361 шт.; +10%), LADA Largus (329 шт.; +23%), Volkswagen Polo (309 шт.; -21%), Мitsubishi Outlander (291 шт.; +21%) и Renault Kaptur (241 шт.; -7%).

Любопытно, что в Санкт-Петербурге, на который в январе пришлось более 50% рынка СЗФО, лидер остался прежним - седан Hyundai Solaris, а LADA Vesta там всего лишь на четвертом месте: впереди нее еще KIA Rio и Hyundai Creta. Более подробная информация об этом содержится здесь.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили продажи модели-лидеры федеральные округа сзфо hyundai hyundai creta hyundai solaris kia kia rio lada lada vesta renault renault duster

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