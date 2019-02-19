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Geely привезет в Россию три новых модели

Geely привезет в Россию три новых модели

Обзор автомобильного рынка России

31.01.19

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Компания Geely во втором квартале 2019 года планирует вывести на российский рынок новый хэтчбек Geely GS, в третьем квартале в продажу поступит кроссовер Geely SX11, а в четвертом квартале россиянам должен быть доступен новый гибрид Geely GE. Об этом «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Geely Motors, отметив, что компания внимательно следит за конъюнктурой рынка и старается соответствовать потребностям клиентов, чем и обусловлено планирующееся обновление модельной линейки Geely в России.

Напомним, новые модели Geely были представлены российской публике в рамках Московского автосалона 2018. Так, гибридный седан Geely GE был показан в подзаряжаемой версии (PHEV). Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбированным мотором и экологичной электрической силовой установкой. Автомобиль сможет проехать на электричестве до 60 км, а средний расход топлива составит всего 1,6 л на 100 км. Отличительными чертами автомобиля станут оригинальные дизайнерские решения и продуманный интерьер салона – в седане будет виртуальная приборная панель, 12,3-дюймовый сенсорный экран и необычная подсветка.

Особенностью кроссовера SX11 является платформа BMA (B-segment Modular Architecture), в будущем на ней будут построены и другие автомобили Geely в разных сегментах (от седанов до MPV). У SX11 – 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 177 л.с., который будет работать совместно с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением мокрого типа. С таким двигателем SX11 сможет разгоняться до 100 км/ч за 7,9 секунд.

Хэтчбек Geely GS оснащен атмосферным двигателем объемом 1,8 л и отличается динамичным дизайном.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе российские дилеры Geely начали прием заказов на новый кроссовер Geely Emgrand X7. Цены на модель варьируются от 989 тыс. 900 рублей до 1 млн 279 тыс. 900 рублей. Новинка представлена в двух комплектациях для версии с 1,8-литровым мотором (131 л.с.) и в трех комплектациях для версии с 2,0-литровым двигателем (139 л.с.).

Напомним, в ноябре 2017 года компания Geely запустила производство на своем новом заводе в Белоруссии. Мощности предприятия «Белджи» рассчитаны на производство более 60 тыс. автомобилей в год, и 90% выпускаемых машин будет ориентировано на российский рынок. Инвестиции в проект составили около 330 млн долларов США. «Поставки продукции с данного завода позволяют сохранять клиентоориентированную ценовую политику. Так, например, наши цены не претерпели изменений в 2019 года  в отличие от общего тренда рынка», – отметили в пресс-службе Geely Motors, добавив, что на  данный момент производственных мощностей  «Белджи»  достаточно для удовлетворения потенциального спроса в Белоруссии и России.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки китайские автомобили geely

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