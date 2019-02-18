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18.02.19 Прочитали 294 раз

В ГосДуме предложили штрафовать водителей за использование любых гаджетов

В Думе обсуждают возможности повысить штрафы для водителей

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31.12.18

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В Думе продолжают обсуждать возможности повышение штрафов за любые действия, отвлекающие водителя от оценки дорожной ситуации. Так, в конце января член комитета ГосДумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил рассматривать курение за рулем как действия, отвлекающие водителя от дорожной ситуации и, по аналогии с разговорами по мобильному телефону, ввести запрет на курение для водителей во время движения автомобиля.  

Сейчас первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков выступил за увеличение административного штрафа за разговор по телефону за рулем автомобиля (с 1500 до 5000 рублей), а кроме того настаивает на штрафных санкциях за использование за рулем любых гаджетов. "Я штрафы бы за разговоры по телефону максимально увеличил бы до 5 тысяч рублей. И не только за разговоры, а за любые действия с любым гаджетом. За это надо наказывать, это опасно", - заявил он сегодня на пресс-конференции. Как сообщает ТАСС, при этом Лысаков подчеркнул, что пока речи о внесении конкретного законопроекта не идет: "Это требует проработки".

Но потом привел примеры, как сражаются с отвлекающимися водителями в Израиле и во Франции и подчеркнул следующее: "Даже когда разговариваешь по громкой связи, включается тоннельное сознание - ничего не видишь, не слышишь, только рефлекторно реагируешь на изменение дорожной обстановки... А когда телефон человек держит в руках - а с телефоном люди умудряются и читать sms, и отправлять sms, в соцсети выходить - это вообще выходит за рамки приличий и безопасности".

, источник: www.autostat.ru

Теги: изменения в пдд

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