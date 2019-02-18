Горячая новость

За последний месяц 36 автомобильных брендов обновили цены на свои модели
  • 18.02.19 - 09:54

    За последний месяц 36 автомобильных брендов обновили цены на свои модели
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Вы готовы встречать клиентов поколения Z?
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 15 февраля

    Европейский авторынок в январе снизился на 5%

    Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам января составили 1 млн 226 тыс. 446 машин.

Вся аналитика

Инфографика

Индекс потребительской лояльности (NPS) среди премиум-брендов
  • 18.02.19

    Индекс потребительской лояльности (NPS) среди премиум-брендов
Все публикации

Видео

AudaSmart – решение компании «Аудатэкс». IT-Революция в автобизнесе – 2018: выступление Максима Алекбашева
  • 19.12.18

    AudaSmart – решение компании «Аудатэкс». IT-Революция в автобизнесе – 2018: выступление Максима Алекбашева
Все видео

18.02.19 Прочитали 367 раз

Isuzu N-серии и FSR доступны со скидкой по субсидированному лизингу

11AV1669

Компания Isuzu Rus объявила о специальной акции по субсидированному лизингу для шасси N-серии и FSR. Размер дополнительной скидки от Isuzu Rus на автотехнику, отгружаемую дилерам в феврале 2019 года и продаваемую конечным клиентам через лизинговые компании, составит до 12,5% и до 6% соответственно, сообщает пресс-служба компании.

«Мы стремимся предлагать и дилерам, и клиентам максимально выгодные условия и возможности для развития бизнеса и приобретения техники. Одновременно мы приветствуем текущие меры государственной поддержки автомобильной отрасли, в частности, программу льготного лизинга», – заявил генеральный директор Isuzu Rus Фабрис Горлье.

В 2019 году Isuzu Rus продолжает участвовать в государственной программе льготного лизинга автотехники, которую реализует Минпромторг России. В частности, среди моделей, доступных для приобретения по программе, есть шасси FVR.

, источник: www.autostat.ru

Теги: лизинг спецпредложения f&i isuzu

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

 

Новости на тему

За последний месяц 36 автомобильных брендов обновили цены на свои модели

сегодня, 09:54

Все новости

Статьи на тему

Страховщики рассказали о ситуации с ОСАГО с начала реформы («Прайм»)

сегодня, 09:27

Все статьи

Инфографика на тему

Рынок крупнотоннажных автомобилей в РФ: итоги и прогнозы

7 сентября 2017

Вся инфографика