ТОП-10 марок-лидеров российского автопарка

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали, что в России по состоянию на 1 января 2019 года числится 43,5 млн легковых машин. Теперь мы приводим рейтинг марок, которые являются наиболее распространенными в автопарке.

Возглавляет его отечественная LADA, на долю которой приходится 32% от общего количества легковых автомобилей, что составляет почти 14 млн единиц. На втором месте расположилась японская Toyota, ставшая лидером российского парка среди иномарок. Так, число зарегистрированных автомобилей этого бренда на начало нынешнего года достигло 3,80 млн единиц. Третья строчка принадлежит Nissan с результатом 2,07 млн экземпляров.

В пятерку самых распространенных автомобильных марок в нашей стране вошли еще корейские Hyundai (2,05 млн шт.) и KIA (1,90 млн шт.). Кроме них, в ТОП-10 по объему парка легковых машин в России на начало нынешнего года попали: Renault (1,80 млн шт.), Chevrolet (1,66 млн шт.), Volkswagen (1,61 млн шт.), Ford (1,39 млн шт.) и Mitsubishi (1,17 млн шт.).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что показатели остальных брендов, образующих российский автопарк, находятся ниже отметки в 1 млн экземпляров. Более подробная информация об этом содержится здесь.