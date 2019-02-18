Эмиратский фонд Tawazun стал акционером компании «Аурус»

Эмиратский Фонд Tawazun получит долю в размере 36% в компании «Аурус» и проинвестирует в проект в общей сложности 110 млн евро в течение ближайших трех лет. За счет этих средств будут осуществлены инвестиции в организацию полномасштабного серийного производства автомобилей Aurus, в их локализацию, а также в развитие дистрибуции на международных рынках, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ. Соответствующее соглашение сегодня в Абу-Даби подписали Фонд Обороны, Безопасности и Развития Tawazun, ФГУП «НАМИ» и компания «Соллерс». Соглашением также предусмотрено, что фонд Tawazun станет генеральным дистрибутором модельной линейки Aurus в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

ФГУП «НАМИ», который продолжит выступать разработчиком автомобилей под брендом Aurus, сохранит за собой 63,5% долей компании. Доля «Соллерс» в компании «Аурус» сократится до 0,5%, при этом с конца 2020 года «Соллерс» станет индустриальным партнером проекта и начнет серийное производство автомобилей Aurus на мощностях автомобильного завода в ОЭЗ «Алабуга».

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов выразил уверенность, что привлечение ближневосточного стратегического инвестора и начало локализации «Ауруса» в ОАЭ станет отправной точкой поступательного и устойчивого развития проекта Aurus как на региональном, так и на мировом рынке.