Российский рынок новых автобусов в январе упал на 25%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе 2019 года объем российского рынка новых автобусов (без учета LCV) составил 695 единиц, что на 25% меньше, чем в январе 2018 года (933 шт.).

Лидерство на этом рынке по-прежнему принадлежит отечественному производителю ПАЗ, на долю которого в первый месяц года пришлось более 60% от общего объема. В количественном выражении это составляет 424 автобуса, что на 23% меньше, чем год назад. Далее в марочном рейтинге с одинаковыми показателями (по 58 шт.) следуют два производителя – МАЗ и НЕФАЗ. Но если белорусский демонстрирует падение (-28%), то у российского отмечен рост (+18%). На четвертом месте – Volgabus (38 шт.; -7%). Далее, с результатом в 37 единиц, располагаются КАВЗ (+76%) и ЛИАЗ (-74%).

Самой популярной моделью автобусного рынка в нашей стране остается высокопольный автобус малого класса ПАЗ-3205, результат которого в январе 2019 года составил 231 единицу (-35%). На втором и третьем местах располагаются также представители Павловского автозавода – автобус малого класса ПАЗ-3204 (75 шт.; -40%) и высокопольный автобус среднего класса ПАЗ-4234 (70 шт.; рост в 2 раза). Далее в рейтинге следует низкопольный НЕФАЗ-5299 (58 шт.; +18%) и МАЗ-206, разошедшийся тиражом в 46 единиц (в 15 раз больше, чем год назад).