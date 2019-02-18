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Changan рассказал о новинках для российского рынка

Changan рассказал о новинках для российского рынка

Обзор автомобильного рынка России

31.01.19

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В 2019 году стратегия продвижения бренда Changan на российском рынке будет сфокусирована на импорте автомобилей из Китая и реализации кроссоверов CS35 (800 шт.) липецкой сборки 2018-2019 годов выпуска. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Changan Motors Rus.

Так, в планах компании поставка полноразмерных кроссоверов Changan CS75 (500 шт.), первая партия которых поступит в автосалоны официальных дилеров уже в марте текущего года. Также ведется работа над сертификацией и ввозом пилотной партии кроссоверов Changan S111 (200 шт.) во второй половине 2019 года. В 2020 году Changan планирует расширить модельный ряд в России, добавив к существующим CS35, CS75 и S111 автомобили класса MPV и несколько новых SUV (CS55, CS95 и т.д.).

«Развитие бизнеса Changan в России предполагает повышение качества обслуживания розничных клиентов и рост лояльности к бренду – мы разрабатываем стандарты по сервису и идентификации дилерских центров», – рассказали в пресс-службе Changan Motors Rus.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года российские дилеры Changan реализовали 1510 автомобилей – это на 7% больше, чем годом ранее.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки китайские автомобили changan

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