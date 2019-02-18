Выпуск легковых машин в январе остался на прошлогоднем уровне

По данным Росстата, производство легковых автомобилей в январе осталось на прошлогоднем уровне и составило 113 тыс. единиц (-0,1%). Стоит отметить, что на калининградском «Автоторе» в прошлом месяце стартовала сборка представительского седана K900 нового поколения. Кроме того, GM-АВТОВАЗ начал производство внедорожников Chevrolet Niva по новому ОТТС, полученному в декабре прошлого года.

Грузовых автомобилей в прошлом месяце было выпущено 4,1 тыс. штук, что на 20,9% ниже показателя годичной давности. При этом КАМАЗ и Горьковский автозавод, крупнейшие производители коммерческих автомобилей в России, останавливали конвейеры на период двухнедельного корпоративного отпуска.

Добавим также, что выпуск автобусов в России за первый месяц 2019 года составил 450 машин – на 41,6% меньше, чем годом ранее.