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Выпуск легковых машин в январе остался на прошлогоднем уровне

Выпуск легковых машин в январе остался на прошлогоднем уровне

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По данным Росстата, производство легковых автомобилей в январе осталось на прошлогоднем уровне и составило 113 тыс. единиц (-0,1%). Стоит отметить, что на калининградском «Автоторе» в прошлом месяце стартовала сборка представительского седана K900 нового поколения. Кроме того, GM-АВТОВАЗ начал производство внедорожников Chevrolet Niva по новому ОТТС, полученному в декабре прошлого года.

Грузовых автомобилей в прошлом месяце было выпущено 4,1 тыс. штук, что на 20,9% ниже показателя годичной давности. При этом КАМАЗ и Горьковский автозавод, крупнейшие производители коммерческих автомобилей в России, останавливали конвейеры на период двухнедельного корпоративного отпуска.

Добавим также, что выпуск автобусов в России за первый месяц 2019 года составил 450 машин – на 41,6% меньше, чем годом ранее.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили автобусы производство грузовые автомобили российский автопром

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