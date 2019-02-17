За последний месяц 36 автомобильных брендов обновили цены на свои модели

Эксперты сайта «Цена-Авто» провели исследование цен новых легковых автомобилей, которое охватывало всех автопроизводителей, официально представленных на российском рынке. Согласно результатам исследования, за последний месяц* изменение цен произошло у 36 из них, причем у шести компаний оно было разнонаправленным, а одна марка снизила цены на свою продукцию.

Подавляющее большинство компаний отреагировало на повышение ставки НДС до 20% после нового года и подняло цены на весь модельный ряд. К таким компаниям относятся как массовые марки – Datsun (на 9 – 16 тыс. руб.), Honda (на 95 – 125 тыс. руб.), Hyundai (на 8 – 65 тыс. руб.), KIA (на 15 – 155 тыс. руб.), Lifan (на 30 тыс. руб.), Subaru (на 50 – 100 тыс. руб.), Skoda (на 11 – 103 тыс. руб.) – так и премиальные бренды – Cadillac (на 60 – 300 тыс. руб.), Genesis (на 40 – 110 тыс. руб.), Porsche (на 186 – 648 тыс. руб.).

Шесть компаний, подняв цены на большую часть модельного ряда, смогли снизить их на отдельные модели или комплектации. Среди них есть как европейские автопроизводители – Audi, Fiat – так и китайские и японские бренды – Chery, Infiniti, Isuzu, Nissan.

Наконец, единственной маркой, сумевшей снизить цены на все комплектации своей модели, стал китайский Changan. Его кроссовер CS 35 подешевел почти на 11% или 104 – 120 тыс. руб.

* За период с 16 января по 15 февраля 2019 года.

Данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.