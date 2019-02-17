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18.02.19 Прочитали 121 раз

За последний месяц 36 автомобильных брендов обновили цены на свои модели

За последний месяц 36 автомобильных брендов обновили цены на свои модели

Мониторинг цен на новые автомобили

22.01.19

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Эксперты сайта «Цена-Авто» провели исследование цен новых легковых автомобилей, которое охватывало всех автопроизводителей, официально представленных на российском рынке. Согласно результатам исследования, за последний месяц* изменение цен произошло у 36 из них, причем у шести компаний оно было разнонаправленным, а одна марка снизила цены на свою продукцию.

Подавляющее большинство компаний отреагировало на повышение ставки НДС до 20% после нового года и подняло цены на весь модельный ряд. К таким компаниям относятся как массовые марки – Datsun (на 9 – 16 тыс. руб.), Honda (на 95 – 125 тыс. руб.), Hyundai (на 8 – 65 тыс. руб.), KIA (на 15 – 155 тыс. руб.), Lifan (на 30 тыс. руб.), Subaru (на 50 – 100 тыс. руб.), Skoda (на 11 – 103 тыс. руб.) – так и премиальные бренды – Cadillac (на 60 – 300 тыс. руб.), Genesis (на 40 – 110 тыс. руб.), Porsche (на 186 – 648 тыс. руб.).  

Шесть компаний, подняв цены на большую часть модельного ряда, смогли снизить их на отдельные модели или комплектации. Среди них есть как европейские автопроизводители – Audi, Fiat – так и китайские и японские бренды – Chery, Infiniti, Isuzu, Nissan.  

Наконец, единственной маркой, сумевшей снизить цены на все комплектации своей модели, стал китайский Changan. Его кроссовер CS 35 подешевел почти на 11% или 104 – 120 тыс. руб.

* За период с 16 января по 15 февраля 2019 года.

Данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили цены audi cadillac chery datsun fiat genesis honda hyundai infiniti isuzu kia lifan nissan almera porsche skoda subaru

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