«Группа ГАЗ» и Volkswagen планируют расширение партнерства

«Группа ГАЗ» и Volkswagen могут вложить 13,7 млрд рублей в развитие совместных продуктов в рамках СПИК отечественного автоконцерна, рассказали газете источники «Коммерсант», знакомые с ходом переговоров. Это дополнительные инвестиции в проект, помимо уже заявленных 20,9 млрд рублей, которые ГАЗ в рамках подписанного СПИК направит на модернизацию и развитие модельного ряда в течение десяти лет. По данным издания, партнер в лице Volkswagen будет привлечен в случае снятия санкций с «Группы ГАЗ», а средства направлены на развитие производства среднетоннажных грузовиков ГАЗ и тяжелых грузовиков «Урал», а также выпуск новых моделей: легкого коммерческого автомобиля (LCV) Volkswagen Crafter и тяжелых грузовиков MAN.

Сейчас в СПИК «Группы ГАЗ» упоминаний немецкого автоконцерна нет. Однако в нем говорится о «компании-партнере». В частности, сообщается, что в течение двух лет с момента снятия санкций с ГАЗа инвестор и компания-партнер проведут переговоры о возможном сотрудничестве в части производства продукции и компания-партнер примет на себя обязательства в рамках контракта. При этом параметры инвестпроекта соотносятся с заявленными моделями.

Так, речь идет о производстве в режиме контрактной сборки с 2019 года тяжелых грузовиков максимальной массой 18–44 тонн, а также с 2021 года LCV с дизельным двигателем массой 3–5 тонн «в кооперации с компанией-партнером» (под эти параметры подходят как модели «ГАЗель», так и Volkswagen Crafter). К 2024 году планировалось выйти на ежегодные объемы в 14 тыс. и 10 тыс. штук соответственно. Собеседники на рынке отмечают, что запланированные объемы выпуска завышены с учетом объемов российского рынка и, вероятно, часть автомобилей планируется экспортировать. По их мнению, в части создания на ГАЗе грузового автомобиля в режиме контрактной сборки речь, скорее всего, идет именно о линейке Traton AG (MAN, Scania, Volkswagen). Из линейки самой группы под параметры подходят только автомобили «Урал», которые выпускаются в различных вариациях полной массой 13–48 тонн, но проект по созданию нового дорожного грузовика «Урал» полной массой 33–48 тонн (самосвал, тягач) вынесен в СПИК отдельно (его также планируется реализовать с компанией-партнером). По той же схеме запланировано создание нового городского и магистрального LCV Next категории N2, N3 (к категории N2 относится «ГАЗон», N3 – «Урал»).

Напомним, Минпромторг рассматривает и отдельную заявку Volkswagen на СПИК, в рамках которой концерн также хочет продолжить сборку на мощностях «Группы ГАЗ» Олега Дерипаски, но продолжит инвестиции в производство только после снятия с российской компании санкций.