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15.02.19 Прочитали 1078 раз

В январе продажи LADA в Евросоюзе показали минимальный рост

В январе продажи LADA в Евросоюзе показали минимальный рост

Рынок транспортных средств в России

31.12.18

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В первый месяц 2019 года в странах Европейского Союза в общей сложности было продано 375 автомобилей LADA, что на 0,8% больше уровня годичной давности. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» (по результатам обработки данных АСЕА), их продажи выросли впервые за последние пять месяцев.

Менее половины (46%) объема реализации пришлось на страны Западной Европы, жители которых в январе приобрели 173 новых автомобиля LADA. Причем здесь даже наблюдается отрицательная динамика их продаж (-24,5%).

Отметим также, что реализация автомобилей российской марки в Евросоюзе остается на очень низком уровне и сопоставима с январскими показателями таких брендов как Bentley, Lamborghini, Bugatti, Maserati и Dodge.

Более подробная информация по продажам автомобилей в европейских странах по итогам января 2019 года содержится здесь.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили продажи авторынок европы европа lada

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