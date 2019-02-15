В январе продажи LADA в Евросоюзе показали минимальный рост

В первый месяц 2019 года в странах Европейского Союза в общей сложности было продано 375 автомобилей LADA, что на 0,8% больше уровня годичной давности. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» (по результатам обработки данных АСЕА), их продажи выросли впервые за последние пять месяцев.

Менее половины (46%) объема реализации пришлось на страны Западной Европы, жители которых в январе приобрели 173 новых автомобиля LADA. Причем здесь даже наблюдается отрицательная динамика их продаж (-24,5%).

Отметим также, что реализация автомобилей российской марки в Евросоюзе остается на очень низком уровне и сопоставима с январскими показателями таких брендов как Bentley, Lamborghini, Bugatti, Maserati и Dodge.

Более подробная информация по продажам автомобилей в европейских странах по итогам января 2019 года содержится здесь.