Hyundai Solaris – лидер авторынка Санкт-Петербурга в январе

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам января 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Санкт-Петербурге чуть превысил 5 тыс. единиц. При этом, как и в Москве, здесь тоже сменился лидер.

В начале нынешнего года самой популярной моделью на авторынке Северной столицы стал седан Hyundai Solaris, обладателями которого стали 344 местных жителя – на 37% больше, чем в январе 2018-го. Напомним, что эта модель сохранила звание самого продаваемого автомобиля в Санкт-Петербурге по итогам прошлого года, но в последние три месяца (с октября по декабрь) тут лидировал KIA Rio. На этот раз он оказался вторым – в январе его выбрали 243 петербуржца (+19%). Третью строчку рейтинга занял кроссовер Hyundai Creta (220 шт.; -28%). Таким образом, тройка лидеров местного авторынка принадлежит представителям Южной Кореи.

На четвертом месте расположилась отечественная LADA Vesta (188 шт.; +13%), на пятом – Mitsubishi Outlander (188 шт.; +10%). Кроме них, в ТОП-10 самых популярных автомобилей на рынке Санкт-Петербурга в январе 2019 года также вошли: Volkswagen Polo (181 шт.; -28%), LADA Largus (159 шт.; +20%), Renault Duster (146 шт.; -13%), Skoda Rapid (132 шт.; -25%) и Renault Kaptur (131 шт.; +4%).