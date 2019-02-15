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«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» открыл филиал в Краснодарском крае

«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» открыл филиал в Краснодарском крае

Рынок коммерческих автомобилей в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы

28.01.19

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География присутствия Лизинговой компании «КАМАЗ» продолжает расширяться: на Юге России открылось новое представительство.

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, открытие нового филиала «КАМАЗ-ЛИЗИНГа» в Краснодарском крае нацелено на усиление присутствия компании в Южном федеральном округе РФ. В представительстве Лизинговой компании «КАМАЗ», расположенном в станице Динская, клиенты могут получить консультации по приобретению автотехники «КАМАЗ» и оборудования для сервисных центров в лизинг по программам от производителя. Более того, представитель компании может выехать к покупателю в офис, а также вместе с ним – в дилерский центр «КАМАЗ» для подбора программы по приобретению техники в лизинг совместно с поставщиком.

«Мы знаем, насколько важна для наших клиентов оперативность, поэтому вне зависимости от их географического местонахождения предлагаем только выгодные финансовые программы приобретения автотехники «КАМАЗ» в лизинг от производителя в различных регионах страны», – отметил генеральный директор АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» Андрей Гладков.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2018 году лизинговая компания «КАМАЗ» показала абсолютный рекорд за все 16 лет своей деятельности по реализации автомобилей «КАМАЗ» в лизинг. К владельцам отправилось около 3 тыс. грузовиков вместо запланированных 1900 единиц. По итогам года доля Лизинговой компании «КАМАЗ» в общих продажах КАМАЗа на российском рынке составила более 10%. В 2018 году лизинговый портфель Лизинговой компании «КАМАЗ» вырос почти вдвое, и на этот момент составляет 24 млрд рублей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: грузовые автомобили лизинг f&i камаз

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