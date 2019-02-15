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Британский авторынок в январе снизился на 2%

Британский авторынок в январе снизился на 2%

Британский авторынок в январе снизился на 1,6% и составил 161013 машин. Таким образом, отрицательная динамика фиксируется пятый месяц подряд, констатируют в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT).

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в SMMT, лидером автомобильного рынка Великобритании в январе стал Ford, реализовавший 16629 автомобилей (+10,3%). Второе место занял Volkswagen, продажи которого составили 13224 машины (+8,2%). Третий результат показал местный Vauxhall – 12250 проданных автомобилей (+7,6%). Замыкают пятерку лидеров Mercedes-Benz (12249 шт., +7,6%) и BMW (9553 шт., +5,9%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили великобритания продажи авторынок европы автомобильные рынки

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