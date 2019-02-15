Российский авторынок в январе остался на пятом месте в Европе

Автомобильный рынок России, который в январе значительно снизил темпы роста, тем не менее сохранил пятое место в европейском первенстве.

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за январь, лидером по реализации автомобилей остается Германия, где было продано 265702 машины (-1,4%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), продажи остаются на высоком уровне, практически повторив результат за январь 2018 года, когда был зафиксирован рекорд, начиная с 1999 года.

На второе место вышла Италия с показателем 164864 реализованных автомобиля (-7,5%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), отрицательная динамика во многом обусловлена падением спроса на дизельные автомобили, которые впервые с сентября 2013 года утратили лидерство по рыночной доле. Третий результат показала Великобритания – 161013 проданных машин (-1,6%). Далее идет Франция, чьи дилеры реализовали 155079 автомобилей (-1,1%).

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна остается на пятой строчке европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили более 97 тыс. единиц (без учета LCV). Добавим также, что испанский авторынок по итогам января снизился на 8% до 93546 машин.