Авторынок Германии в январе остался на высоком уровне

Авторынок Германии в январе составил 265702 машины, что на 1,4% ниже показателя годичной давности. Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), продажи остаются на высоком уровне, практически повторив результат за январь 2018 года, когда был зафиксирован рекорд, начиная с 1999 года.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке стал Volkswagen, который в январе реализовал 50823 машины (-6,5%). На втором месте идет Mercedes-Benz, снизивший продажи на 4,3% до 25292 единиц. Третью строчку занимает Ford, чей результат составил 21064 автомобиля (+14,6%). Замыкают пятерку лидеров BMW (19198 шт., -7,5%) и Opel (16225 шт., -6,6%).