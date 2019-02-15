Европейский авторынок начал 2019 год «в минусе»

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам января снизились на 4,6% и составили 1 млн 226 тыс. 446 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), несмотря на низкий старт европейского авторынка в 2019 году, январский результат оказался вторым по величине начиная с 2009 года.

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в прошлом месяце продал Volkswagen – 141503 машины (-3,5%). Второе место занимает Peugeot с показателем 81739 автомобилей (-2,2%). На третьей строчке идет Ford, реализовавший 78485 машин (-6,6%). Замыкают пятерку лидеров Renault (72050 шт., -8,3%) и Opel/Vauxhall (69687 шт., -6,4%).