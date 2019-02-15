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15.02.19 Прочитали 343 раз

Иномарки заняли 62% российского парка легковых машин

Иномарки заняли 62% российского парка легковых машин

Парк легковых автомобилей по регионам РФ на 01.01.2019

01.01.19

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 января 2019 года в России насчитывалось чуть более 43,5 млн легковых автомобилей. При этом на долю иномарок здесь приходится 62%, что составляет 27 млн единиц.

Как отмечают эксперты агентства, наиболее распространенными из них являются автомобили японских брендов (9,8 млн шт.), которые занимают более 22% от общего количества легковых машин. Вдвое меньше зарегистрировано легковых машин, представляющих Южную Корею (4,9 млн шт.), что эквивалентно примерно каждой девятой в стране.

Чуть меньше в российском парке числится автомобилей немецких брендов (4,5 млн шт.), доля которых превысила 10%. Американские марки в автопарке РФ имеют долю 7,5%, французские – 5,3%. Также отметим чешские (1,9%) и китайские (1,4%) автомобили. Другим зарубежным брендам принадлежит менее 1% российского автопарка.

Но все же самыми распространенными в России еще остаются легковые автомобили отечественных марок. Так, по состоянию на 1 января 2019 года на их долю приходится 38%, что составляет чуть более 16,5 млн единиц. Более подробная информация об этом содержится здесь.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили парк иномарки россия

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