В России подорожали автомобили Genesis

В январе, когда подавляющее большинство компаний повышали цены на свою продукцию, премиум-бренд Genesis выдержал паузу и обновил ценники на свои модели только в феврале. Это зафиксировали эксперты сайта «Цена Авто» в ходе мониторинга новых прайс-листов – все автомобили этой марки в большинстве своих комплектаций стали дороже на 40 – 110 тыс. руб.

Теперь спортивный седан Genesis G70 в базовой комплектации Premier с 2-литровым двигателем мощностью 197 л.с. доступен за 2 039 тыс. руб. Версия Advance с более мощным мотором (247 л.с.) оценивается в 2 544 тыс. руб. Топовая комплектация Supreme получила новый ценник в 3 014 тыс. руб. Ценовая прибавка для этой модели составила от 40 до 55 тыс. руб.

Седан Genesis G80 подорожал во всех своих шести комплектациях и получил еще три дополнительных – Advance, Premium и Luxury для автомобилей с 2-литровым двигателем мощностью 197 л.с. Таким образом, новые цены на машины 2018 года производства находятся в пределах от 2 600 до 4 160 тыс. руб., и здесь прибавка составила 50 – 70 тыс. руб. Также на официальном сайте Genesis появились прайсы на автомобили 2019 года, согласно которым седаны G80 можно приобрести за сумму от 2 710 до 4 185 тыс. руб., что на 110 тыс. руб. выше обновленных цен на машины 2018 года.

Наконец, у седана Genesis G90 2018 года выпуска зафиксирован максимальный рост цен (на 90 – 110 тыс. руб.) во всех шести комплектациях. С февраля цены на эту модель находятся в диапазоне от 4 865 до 6 385 тыс. руб. Напомним, что обновленный представительский Genesis G90 ожидается на российском рынке в первой половине этого года.

По данным сайта «Цена-Авто», предыдущее повышение цен на модели Genesis G80 и G90 произошло в январе 2018 года и составило сумму от 100 до 300 тыс. руб. Стоимость спортивного седана Genesis G70 не менялась с сентября прошлого года, когда рост цен на него был зафиксирован в диапазоне 50 – 100 тыс. руб.

Как уже сообщал «АВТОСТАТ», в прошлом году российские дилеры Genesis реализовали 1 831 автомобиль, что на 78% превосходит аналогичный показатель 2017 года. А за первый месяц текущего года было продано 182 машины этой марки, что примерно в четыре раза (+279%) выше уровня продаж января 2018-го.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.