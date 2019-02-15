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KIA Rio в январе стала самой популярной моделью на рынке Москвы

KIA Rio в январе стала самой популярной моделью на рынке Москвы

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».

31.12.18

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил немногим более 12 тыс. единиц. При этом по сравнению с прошлым месяцем тут сменился лидер рынка.

Так, в первый месяц года самой популярной моделью у жителей столицы стала KIA Rio, показатель которой составил 611 экземпляров - на 35% меньше, чем в январе 2018-го. Напомним, что KIA Rio хотя и оказался самым продаваемым автомобилем в Москве по итогам прошлого года, но в последние два месяца (ноябрь и декабрь) лидерство принадлежало седану Volkswagen Polo. На этот раз он второй - в январе его обладателями стали 563 москвича (+28%).

Третью позицию в модельном рейтинге занимает кроссовер Hyundai Сreta (461 шт.; -12%). За ним следуют лифтбек Skoda Octavia (382 шт.; +15%) и седан Hyundai Solaris (370 шт.; -26%). Кроме них, в ТОП-10 рынка новых легковых автомобилей в Москве по итогам января 2019 года попали: Toyota Camry (339 шт.; +9%), Nissan X-Trail (310 шт.; -6%), Volkswagen Tiguan (301 шт.; -1%), Skoda Kodiaq (276 шт.; +194%) и KIA Sportage (263 шт.; -38%).

, источник: www.autostat.ru

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