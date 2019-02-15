Honda представляет в России обновленный кроссовер Pilot

Компания Honda представляет на российском рынке обновленный 8-местный кроссовер Pilot 2019 модельного года. Подробная информация о комплектациях, а также ценах на обновленный Honda Pilot будет объявлена позднее, сообщает пресс-служба японской марки.

Обновления в экстерьере Honda Pilot включают новый передний бампер с хромированной решеткой радиатора, а также новые диски и хромированные элементы. Светодиодные фары ближнего света и дневные ходовые огни, а также противотуманные LED-фари теперь доступны во всех комплектациях.

Обновления салона включают широкие откидные подлокотники для водителя и переднего пассажира. Обновленный Honda Pilot оснащен интеллектуальным полным приводом с управляемым вектором тяги iVTM-4, а также интеллектуальной системой управления тягой ITM, позволяющей выбрать несколько режимов движения: стандартный, езда по грязи, песку или снегу.

Напомним, в настоящее время полноразмерный кроссовер Pilot предлагается на российском рынке от 3 млн 124 тыс. 900 рублей до 3 млн 724 тыс. 900 рублей. Все три его комплектации оснащаются 3,0-литровым двигателем мощностью 249 л.с.