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15.02.19 Прочитали 429 раз

Правительство готовит жесткие штрафы за нарушения на дорогах

Правительство готовит жесткие штрафы за нарушения на дорогах

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01.01.19

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Ужесточение штрафных санкций за нарушения может коснуться сразу нескольких пунктов Правил дорожного движения. Как утверждает «Коммерсант», который ознакомился с предложениями Министерства транспорта и Министерства внутренних дел РФ, предложения от ведомств в Правительство уже поступили и скоро будут проработаны.

Так, например, Минтранс предложил ввести 500 рублевый штраф за превышение скорости на 10 - 20 км/ч (сейчас нарушением Правил считается лишь 20 км/ч). В МВД считают, что такое ограничение скорости должно касаться только населенных пунктов. В свою очередь, в МВД предлагают отменить 50-процентную скидку при оперативной оплате штрафа за такие нарушения, как правила стоянки и езда с нечитаемыми и подложными номерами. Напомним, сейчас за нечитаемые номера можно потерять: от 500 рублей – за грязные номера, до 5 тысяч – за умышленное закрытие номеров планками-рамками, 2,5 тыс. рублей – за использование подложных знаков – для физических лиц, для юрлиц размеры оплаты возрастают сразу в несколько раз.

На заседании правительственной комиссии по безопасности движения, помимо этих предложений, предлагалось еще и усилить ответственность за отказ уступить дорогу пешеходам (на «зебрах»). В 2017 году после повышения штрафов за подобное нарушение (штраф тогда вырос с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей) количество случаев, когда водители не уступают дорогу пешеходам сократилось более чем в 4 раза.

Сейчас также предлагается повысить штрафы за отказ уступить дорогу маршрутным транспортным средствам и спецтранспорту и за нарушение правил проезда перекрестков. Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, который после прохождения всех инстанций и утверждения значительно усилит наказание водителям, которые повторно в течение года не уступили дорогу спецтранспорту. Предложено наказание в 30 тысяч рублей (пока действует штраф в 500 рублей) с лишением прав на срок 1,5 - 2 года.

К тому же в ГосДуму уже поступили и дорабатываются поправки к документам, предлагающим ввести штрафы за «опасное вождение». Что касается сроков, то все эти нововведения могут быть приняты Правительством РФ достаточно быстро, поскольку у большинства профильных ведомств позиция по величине штрафов уже сформирована.

В январе аналитическое агентство «АВТОСТАТ» уже сообщало об изменениях, которые произошли в 2018 году и ожидают автовладельцев в 2019-ом. На какое-то время МВД брало паузу в продвижении новых законодательных инициатив, теперь она, очевидно, закончилась.

, источник: www.autostat.ru

Теги: изменения в пдд

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