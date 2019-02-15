Volkswagen выпустил 400-тысячный двигатель на заводе в Калуге

Калужский моторный завод Volkswagen Group Rus выпустил 400-тысячный двигатель 1.6 MPI серии EA211 с момента открытия предприятия в сентябре 2015 года.

Как сообщает пресс-служба Volkswagen Group Rus, рекорд в 400 тыс. произведенных двигателей был поставлен за 3,5 года с момента начала работы завода по производству двигателей Volkswagen Group Rus в Калуге. Ранее для производства 200 тыс. двигателей потребовалось два года. Это стало возможным благодаря растущему спросу на российском рынке и высокому уровню эффективности локальной сборки. Только в 2018 году с конвейера производственной площадки сошла 161 тыс. двигателей, что на 56,3% выше показателя годичной давности. Также на загрузку производственных мощностей повлиял экспорт: в 2018 году 44 тыс. двигателей калужского производства было поставлено на различные производственные площадки по всему миру, в том числе на заводы в Испании и Чехии.

Бензиновый двигатель 1.6 MPI серии EA211 полностью соответствует экологическому стандарту Евро-5 и может быть установлен на автомобили, построенные на модульной платформе MQB. Двигатель выпускается в двух вариантах мощностей, 90 и 110 л.с., и в настоящий момент устанавливается на 11 моделей концерна, включая три модели российского производства – Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Skoda Octavia. В 2019 году планируется экспорт двигателей российского производства и их компонентов на заводы в Чехии, Польше, Испании, Мексике и ЮАР.

«Мы непрерывно расширяем собственное производство на территории России и поставляем нашим клиентам по всему миру продукцию высочайшего качества, соответствующую самым строгим стандартам», – заявил технический директор Volkswagen Group Rus Штефан Депка.