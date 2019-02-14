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15.02.19 Прочитали 854 раз

Новый Bentley Bentayga Speed стал самым быстрым внедорожником в мире

Новый Bentley Bentayga Speed стал самым быстрым внедорожником в мире

Компания Bentley Motors на автосалоне в Женеве представит самый быстрый серийный внедорожник в мире. Новый Bentayga Speed оснащается обновленным 6-литровым двигателем W12, который теперь развивает мощность 635 л.с. Разгон автомобиля от 0 до 100 км/ч составляет всего 3,9 секунды, а максимальная скорость – 306 км/ч, сообщает пресс-служба британской марки.

Новый Bentayga Speed, самый динамичный представитель модельного ряда Bentayga, имеет четыре дорожных режима Drive Dynamics: Comfort, противоположный ему Sport, оптимальный Bentley, а также Custom, предназначенный для индивидуальных настроек. Специально для версии Speed режим Sport был перенастроен с целью повысить отзывчивость двигателя W12 и восьмиступенчатой автоматической коробки передач, а также подвески и системы контроля крена Bentley Dynamic Ride.

Внешний вид Bentayga Speed отличают затемненные фары головного света, окрашенные в цвет кузова, боковые накладки порогов и задний спойлер, темные решетки радиатора и бампера, 22-дюймовые колесные диски с оригинальным дизайном и тремя видами покрытия на выбор, а также эмблемы Speed дополнительно подчеркивают спортивный характер автомобиля.

Среди особенностей дизайна интерьера: элегантные «свуши», украшающие окантовку и ручки дверей, боковины подушек сидений, поясничные опоры и нижнюю консоль; новая контрастная ромбовидная прострочка; изящные эмблемы Speed;  светящиеся накладки порогов с надписью Speed, а также материал Alcantara, который впервые используется для отделки Bentayga.

Как и все модели Bentayga, полноприводная версия Speed оснащается электронной системой блокировки дифференциала, а также системой управления динамикой Drive Dynamics, которая включает в себя до восьми режимов вождения. Инженеры Bentley изменили настройки режима Sport в сторону большей жесткости подвески.

Для нового Bentayga Speed также доступны эксклюзивные опции: карбон-керамические тормоза, передние сиденья с регулировкой по 22 направлениям и функцией массажа, приборная панель с отделкой из углеродного волокна, информационно-развлекательная система для задней части салона Bentley (RSE) и тоновое освещение.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премьеры премиум-марки bentley bentley bentayga

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