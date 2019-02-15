Renault Россия и правительство Москвы договорились о создании Центра информационных разработок

Компания Renault Россия и правительство Москвы в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи 14 февраля подписали двустороннее соглашение о cоздании Центра информационных разработок. Соглашение нацелено на совместное развитие интеллектуальных автоматизированных систем, включая разработку совместных продуктов и информационных сервисов нового поколения, в том числе для применения, в транспортной инфраструктуре города Москвы. Потенциальный объем финансирования может составить порядка 350 млн рублей, сообщает пресс-служба Renault Россия.

В рамках соглашения с Правительством Москвы Центр информационных разработок будет осуществлять деятельность по четырем основным направлениям: Новые технологии Интернета вещей, которые подразумевают широкое применение телематических систем для обработки и передачи данных с целью оптимизации городской мобильности; Big data – новые технологические возможности сбора и анализа массивов данных в проблемных областях и эффективного применения полученной информации; Системы предиктивных моделей анализа необходимости технической поддержки систем городских коммуникаций и дорог; Сервисы в области новой мобильности, нацеленные на развитие каршеринга, электротранспорта, мультимодальной мобильности и т.д.

Как отмечается, Renault Россия является признанным экспертом в области цифровых технологий в автомобильной сфере. В частности, IT-команда располагает опытом внедрения информационных решений в России, а также на территории стран Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Северной Африки, являясь одним из признанных международных центров экспертизы, создающим конкурентные инновационные информационные системы в автомобильной промышленности.

Накопленный обширный опыт правительства Москвы и Renault Россия в области информационных технологий, а также долгосрочное, плодотворное сотрудничество, создает необходимый базис для дальнейшего поступательного развития Центра информационных разработок.

Центр планирует привлекать экспертов по новым технологиям, включая Big Data, искусственный интеллект и другие области для разработок собственных и партнерских решений с ведущими игроками рынка, а также правительством Москвы, стартапами и ведущими российскими центрами инновационных технологий. Центр информационных разработок располагается на территории Технополиса города Москвы.