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15.02.19 Прочитали 1127 раз

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» приобретает тысячу КАМАЗов на газомоторном топливе

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КАМАЗ и «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» заключили соглашение о сотрудничестве, согласно которому до 2022 года «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» приобретает тысячу автомобилей «КАМАЗ» на газомоторном топливе. Созданием инфраструктуры для закупаемых автомобилей «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» будет заниматься совместно с компанией «Газпром газомоторное топливо», с которой КАМАЗ также связывает долгосрочное сотрудничество и успешный опыт реализации подобных проектов, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

«Сегодня КАМАЗ серийно производит в газомоторном исполнении аналоги практически всех дизельных автомобилей. И мы заинтересованы в сотрудничестве с «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»: для нас это возможность развивать направление газомоторной техники и загружать наши производственные мощности с долгосрочной перспективой», – заявил генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин. Руководитель ведущей российской машиностроительной компании также отметил, что парк автотехники КАМАЗ, работающей на природном газе, в Российской Федерации уже превысил 7,5 тысяч. За эти годы компания детально отработала технологию сервиса и обширная дилерская сеть КАМАЗа готова обслуживать газовые автомобили на территории всей страны.

«Сегодня мы подписали рамочное соглашение, по которому до 2022 года приобретем тысячу автомобилей КАМАЗ на газомоторном топливе. Таким образом, мы удешевляем доставку стройматериалов для наших клиентов. Кроме того, важным аспектом применения газомоторного топлива является его меньшее воздействие на окружающую среду», – отметил, в свою очередь, президент «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаил Скороход.

, источник: www.autostat.ru

Теги: газомоторная техника корпоративные продажи грузовые автомобили камаз

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