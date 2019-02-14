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15.02.19 Прочитали 462 раз

Lexus RX - самый продаваемый новый автомобиль премиум-класса в сегменте SUV D

Lexus RX

Предпочтения российских автовладельцев в выборе автомобиля

31.01.19

PDF, 149 стр.

69 000 руб.

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Исследование рынка новых кроссоверов и внедорожников в России показало, что в 2018 году россияне приобрели 98,6 тыс. новых кроссоверов и внедорожников премиум-класса. При этом лидером модельного рейтинга стал Lexus RX. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», доля модели в продажах премиальных SUV за прошлый год достигла 10%

При более детальном изучении результатов продаж премиальных кроссоверов и внедорожников – с раскладкой по габаритам – специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отметили, что наибольшей популярности модель RX достигла в сегменте SUV D. Напомним, что к данному типу мы относим пяти- и семиместные универсалы с дорожным просветом от 160 мм и возможным приводом на все колеса.

За отчетный период доля продаж таких кроссоверов и внедорожников на российском рынке составила 42,1% от общего объема реализации новых SUV, что в количественном выражении превысило 41,5 тыс. экземпляров. При этом практически каждый четвертый автомобиль, реализованный в сегменте премиум SUV D – это Lexus RX, обладателями которого в минувшем году стали 9,8 тыс. россиян.

Любопытно, что второе место в данном рейтинге принадлежит еще одной модели этого японского бренда – кроссоверу NX. В 2018 году он был реализован в количестве 7,2 тыс. экземпляров. Ближайший «одноклассник» по сегменту и одновременно конкурент двух лидеров – Mercedes-Benz GLC – был реализован в количестве 4,9 тыс. экземпляров. За ним следуют BMW X3 (4,3 тыс. шт.) и Audi Q5 (3,2 тыс. шт.).

, источник: www.autostat.ru

Теги: сегмент d suv кроссоверы внедорожники продажи легковые автомобили авторынок россии lexus rx lexus

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