Lexus RX - самый продаваемый новый автомобиль премиум-класса в сегменте SUV D

Исследование рынка новых кроссоверов и внедорожников в России показало, что в 2018 году россияне приобрели 98,6 тыс. новых кроссоверов и внедорожников премиум-класса. При этом лидером модельного рейтинга стал Lexus RX. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», доля модели в продажах премиальных SUV за прошлый год достигла 10%.

При более детальном изучении результатов продаж премиальных кроссоверов и внедорожников – с раскладкой по габаритам – специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отметили, что наибольшей популярности модель RX достигла в сегменте SUV D. Напомним, что к данному типу мы относим пяти- и семиместные универсалы с дорожным просветом от 160 мм и возможным приводом на все колеса.

За отчетный период доля продаж таких кроссоверов и внедорожников на российском рынке составила 42,1% от общего объема реализации новых SUV, что в количественном выражении превысило 41,5 тыс. экземпляров. При этом практически каждый четвертый автомобиль, реализованный в сегменте премиум SUV D – это Lexus RX, обладателями которого в минувшем году стали 9,8 тыс. россиян.

Любопытно, что второе место в данном рейтинге принадлежит еще одной модели этого японского бренда – кроссоверу NX. В 2018 году он был реализован в количестве 7,2 тыс. экземпляров. Ближайший «одноклассник» по сегменту и одновременно конкурент двух лидеров – Mercedes-Benz GLC – был реализован в количестве 4,9 тыс. экземпляров. За ним следуют BMW X3 (4,3 тыс. шт.) и Audi Q5 (3,2 тыс. шт.).