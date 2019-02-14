Автомобили Aurus стали доступны для заказа у дилеров

Дилерские компании «Авилон» и «Панавто», являющиеся официальными торговыми партнерами «Аурус» в России, с сегодняшнего дня начинают прием предварительных заказов на лимузин Aurus Senat Limousine L700 и седан Aurus Senat S600.

Как рассказал агентству «АВТОСТАТ» операционный директор дивизиона компании «Авилон» Вагиф Бикулов, с 15 февраля заинтересованные клиенты могут обратиться в «Авилон» и подписать предварительный заказ. После объявления розничных цен для России, заказ поступит в производство сразу же после подписания договора купли-продажи. При этом Вагиф Бикулов выразил уверенность, что спрос на автомобили Aurus превышает предложение.

На данный момент «Авилон» рассматривает три возможные локации для представления авто бренда в Москве: салон на Волгоградском проспекте, бутик «Авилона» на Петровке и мультибрендовый центр на территории бывшего завода ЗИЛ.

Как сообщалось ранее, количество предварительных заказов на автомобили Aurus Senat превысило возможности производственного цикла 2019 года. Дело в том, что в 2019 – 2020 годах автомобили Aurus будут выпускаться на мощностях ФГУП «НАМИ» в Москве, которые позволяют производить до 150 автомобилей в год. С 2021 года серийное производство автомобилей Aurus будет налажено на мощностях компании «Соллерс» в Елабуге, что позволит увеличить их выпуск до 5 тысяч автомобилей в год. Напомним, помимо российского рынка, автомобили Aurus будут поставляться на экспорт

Aurus – семейство автомобилей представительского и высшего класса, в составе которого предусмотрены на единой модульной платформе лимузин и седан Aurus Senat, внедорожник, микроавтобус с длинной и короткой базой, а также мотоцикл.