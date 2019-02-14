Hyundai Creta в январе стала лидером на рынке Дальнего Востока

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Дальневосточном ФО составил 1,1 тыс. единиц, что на 18% выше результата годичной давности. При этом здесь снова сменился лидер.

Так, в первый месяц года им стал кроссовер Hyundai Creta, сместив лидера декабря (УАЗ «Патриот»). Реализация корейской модели на Дальнем Востоке выросла вдвое (+100% до 82 автомобилей). Напомним, что в июне и в октябре 2018 года корейская модель уже становилась лидером рынка в этом федеральном округе.

На второй строчке, с минимальным отрывом от лидера, расположился представитель японской марки Toyota – внедорожник Land Cruiser Prado (80 шт.), показатель которого по сравнению с январем вырос на 74%. На третьем месте – еще один представитель Toyota – RAV4 (66 шт.; -4%). Замыкают первую пятерку отечественный внедорожник УАЗ «Патриот» (61 шт.; -6%) и японский Nissan Terrano (39 шт.; +11%).

Кроме них, в ТОП-10 местного рынка по итогам января 2019 года попали: Toyota Land Cruiser (39 шт.; -5%), Nissan X-Trail (37 шт.; +12%), LADA Granta (36 шт.; +90%), Toyota Camry (36 шт.; рост в 2,6 раза) и LADA 4x4 (34 шт.; -33%).