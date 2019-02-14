Премиальный бренд Genesis выступил официальным автомобильным партнером Российского инвестиционного форума 2019, который открыл свои двери сегодня в Сочи.

Напомним, Genesis в четвертый раз поддерживает Российский инвестиционный форум. В рамках стратегического партнерства с фондом Росконгресс автомобильный бренд предоставил организаторам Российского инвестиционного форума 115 седанов G80. Таким образом, на протяжении всех дней работы форума его спикеры и партнеры передвигаются на полноприводных автомобилях Genesis G80, сообщает пресс-служба корейской марки.

Кроме того, в рамках форума действует мобильный шоу-рум Genesis, в котором представлены полноприводные седаны G70 и G90 в топовых комплектациях. Консультанты шоу-рума знакомят гостей с маркой, технологическими особенностями модельного ряда и помогают сконфигурировать автомобиль в желаемой комплектации. В течение работы форума у его участников есть возможность протестировать все модели бренда Genesis.

После завершения Российского инвестиционного форума мобильный шоу-рум Genesis будет перемещен в Красную Поляну и продолжит свою работу для широкого круга посетителей до середины апреля.