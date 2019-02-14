Горячая новость

В России числится около 52 млн единиц автотранспорта
  • 14.02.19 - 10:26

    В России числится около 52 млн единиц автотранспорта
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Зачем нужна кросс-проектная аналитика в автосегменте
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 06 февраля

    Российский авторынок в январе замедлил темпы роста до 1%

    Продажи машин в РФ составили 103064 единицы...

Вся аналитика

Инфографика

Какие опции в автомобиле россияне считают наиболее полезными?
  • 14.02.19

    Какие опции в автомобиле россияне считают наиболее полезными?
Все публикации

Видео

Классифайд CarWeGo. IT-Революция в автобизнесе: выступление Кирилла Кириченко и Антона Клименкова
  • 27.11.18

    Классифайд CarWeGo. IT-Революция в автобизнесе: выступление Кирилла Кириченко и Антона Клименкова
Все видео

14.02.19 Прочитали 815 раз

Genesis выступил официальным автомобильным партнером Российского инвестиционного форума 2019

Genesis выступил официальным автомобильным партнером Российского инвестиционного форума 2019

Портрет российского автовладельца

23.10.18

PDF, 145 стр.

59 000 руб.

В корзину
Все готовые отчёты

Премиальный бренд Genesis выступил официальным автомобильным партнером Российского инвестиционного форума 2019, который открыл свои двери сегодня в Сочи.

Напомним, Genesis в четвертый раз поддерживает Российский инвестиционный форум. В рамках стратегического партнерства с фондом Росконгресс автомобильный бренд предоставил организаторам Российского инвестиционного форума 115 седанов G80. Таким образом, на протяжении всех дней работы форума его спикеры и партнеры передвигаются на полноприводных автомобилях Genesis G80, сообщает пресс-служба корейской марки.

Кроме того, в рамках форума действует мобильный шоу-рум Genesis, в котором представлены полноприводные седаны G70 и G90 в топовых комплектациях. Консультанты шоу-рума знакомят гостей с маркой, технологическими особенностями модельного ряда и помогают сконфигурировать автомобиль в желаемой комплектации. В течение работы форума у его участников есть возможность протестировать все модели бренда Genesis.

После завершения Российского инвестиционного форума мобильный шоу-рум Genesis будет перемещен в Красную Поляну и продолжит свою работу для широкого круга посетителей до середины апреля.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премиум-марки genesis

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

 

Новости на тему

Genesis предоставит 115 автомобилей для гостей и участников Российского инвестиционного форума

22 января 2019

Все новости

Статьи на тему

Бренды и автопроизводители: кто есть кто в 2018-м? («АВТОСТАТ»)

16 июля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Динамика российского авторынка в 2018 году

14 января 2019

Вся инфографика
Загрузка...