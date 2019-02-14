Новый Range Rover Sport HST появится в России

Компания Jaguar Land Rover представила специальную версию Range Rover Sport HST. Этот автомобиль первым из модельного ряда компании получил совершенно новый рядный шестицилиндровый 3,0-литровый бензиновый двигатель Ingenium мощностью 400 л.с., работающий в паре с мягкой гибридной силовой установкой MHEV. Новая версия Range Rover Sport HST будет доступна для заказа на российском рынке с апреля 2019 года, сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия.

Новый 400-сильный двигатель Ingenium, доступный для данной версии, позволяет разогнать Range Rover Sport с места до 100 км/ч всего за 6,2 секунды при максимальной скорости в 225 км/ч. В свою очередь, технология MHEV делает работу двигателя еще более эффективной, улучшая показатели динамики и расхода топлива за счет рекуперации энергии, образующейся во время торможения. При этом, в отличие от технологии подзаряжаемого гибрида PHEV, технология MHEV не требует подзарядки от электросети.

Помимо нового двигателя, специальная версия Range Rover Sport HST получила ряд оригинальных деталей интерьера и экстерьера, среди которых фирменные бейджи, а также отделка из углеволокна для вентиляционных решеток на капоте, решетки радиатора, боковых воздухозаборников и двери багажного отделения.

Для Range Rover Sport HST доступно на выбор два дизайна кованых колесных дисков, а также пять цветовых вариантов экстерьера: Santorini Black, Fuji White, Indus Silver, Firenze Red и Carpathian Grey. Отличительной чертой версии HST станут красные тормозные суппорты. В качестве опции клиенты также могут выбрать анодированные тормозные суппорты, выполненные в сером цвете.

Передние сиденья Dynamic с регулировкой в 16 направлениях доступны в обновленной цветовой палитре. Рулевое колесо и рычаг переключения передач получили качественную отделку искусственной замшей, подрулевые переключатели передач выполнены в цвете Satin Chrome, а приборная панель отмечена бейджем HST. Кроме того, пакет систем безопасности включает передовую систему круиз-контроля с функциями ассистента рулевого управления и Stop&Go наряду с системой экстренного торможения на высоких скоростях. Владельцам также предоставляется возможность испытать преимущества традиционных систем помощи при движении на бездорожье, таких как Terrain Response 2.