MINI анонсировал быстрейший автомобиль в своей истории

Компания MINI опубликовала первые тизеры «заряженного» хэтчбека John Cooper Works GP, который должен стать самым мощным и быстрым автомобилем в истории британской марки. Новинка появится в продаже в 2020 году и будет выпущена ограниченным тиражом в 3000 экземпляров.

Как пишет портал AutoNews.ru, внешностью хот-хэтча выполнят в стиле одноименного прототипа, представленного в 2017 году на Франкфуртском автосалоне. В частности, товарный автомобиль получит массивное заднее антикрыло с двумя секциями, а также сдвоенные патрубки выпускной системы, легкосплавные колесные диски и большой диффузор.

По предварительным данным, в конструкции хэтчбека применят легкие материалы. Плюс ко всему модернизации подвергнется шасси, подвеска и тормозные механизмы.

Предполагается, что новый MINI John Cooper Works GP оснастят существенно доработанным четырехцилиндровым наддувным двигателем мощностью более 300 л.с. Напомним, двигатель нынешнего стандартного MINI JCW развивает 231 л.с. и позволяет хэтчбеку ускоряться с места до первой «сотни» за 6,3 секунды.