Компания Chevrolet подняла цены на модели Tahoe и Traverse

В январе 2019 года компания Chevrolet уже повышала цены на свой самый популярный внедорожник российского производства – Chevrolet Niva, теперь настала очередь двух других моделей сегмента SUV – Traverse и Tahoе. В феврале все комплектации этих автомобилей подорожали на 70 и 120 тыс. руб. соответственно. Это зафиксировали эксперты сайта «Цена Авто» в ходе мониторинга цен* на новые автомобили в России.

Новая минимальная цена за Chevrolet Traverse в комплектации LT составляет 3 390 тыс. руб. Максимально оснащенный вариант Premier обойдется в 3 690 тыс. руб. Обе версии оснащаются двигателем объемом 3,6 л мощностью 318 л.с. в паре с АКП.

Внедорожник Chevrolet Tahoe предлагается к продаже от 4 490 тыс. руб. за версию LT до 4 990 тыс. руб. за топовую комплектацию Premier. Эта модель поставляется в Россию с двигателем 6,2 л (409 л.с.) и «автоматом».

Отметим, что у обеих моделей прекратились поставки базовой комплектации LE, из-за чего минимальные цены на оба внедорожника также выросли.

По данным сайта «Цена-Авто», предыдущее повышение цен на внедорожники Chevrolet Traverse и Tahoe отмечалось в сентябре 2018 года и составило тогда сумму 170 – 171 тыс. руб.

Также отметим, что в 2018 году российские дилеры Chevrolet реализовали 449 автомобилей Tahoe и 228 экземпляров модели Traverse.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.