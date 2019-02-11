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Продажи седанов Renault Logan в январе выросли на 31%

Продажи седанов Renault Logan в январе выросли на 31%

Обзор автомобильного рынка России

31.01.19

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Российские дилеры Renault в январе реализовали 7799 автомобилей – на 1% меньше по сравнению с прошлым годом. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 7,6%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Renault в России остается кроссовер Duster – в прошлом месяце на нем остановили свой выбор 2338 потребителей (-7%). Второе место в модельном ряду Renault занял седан Logan, разошедшийся в количестве 2036 единиц (+31%). Третий результат среди моделей Renault показал хэтчбек Sandero – 1797 реализованных автомобилей (+2%). Стоит отметить, что с декабря прошлого года российские дилеры Renault начали продажи нового кросс-седана Logan Stepway и обновленного Sandero Stepway, в том числе в новой серии Stepway City. Реализация кроссовера Kaptur составила 1554 машины, что на 11% ниже показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в первой половине 2019 года в России стартуют продажи нового купе-кроссовера С-сегмента Renault Arkana, построенного на базе нового поколения платформы SUV. Стоит отметить, что Россия станет первой страной, где начнутся производство и продажи новой глобальной модели Renault, а в ее разработке принимали участие преимущественно российские специалисты.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи renault renault logan

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