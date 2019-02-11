АВТОВАЗ сообщил о финансовых результатах за 2018 год

Консолидированные финансовые результаты Groupe Renault за 2018 год свидетельствуют о том, что вклад АВТОВАЗа в операционную маржу французского акционера составил 204 млн евро, что показывает значительный рост по сравнению с 55 млн евро в 2017 году. Как отмечается, результаты доказывают успешность в реализации нового этапа восстановления российской компании, которое базируется на росте популярности моделей LADA нового поколения на растущем российском рынке, а также усилиях по оптимизации затрат. Кроме того, на положительный результат 2018 года оказали влияние единовременные эффекты, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Необходимо отметить, что собственная финансовая отчетность АВТОВАЗа, подготовленная в соответствии с международными (МСФО) и российскими (РСБУ) стандартами бухгалтерского учета, будет опубликована позднее, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 360204 автомобиля LADA – это на 16% больше по сравнению с показателем годичной давности. Рыночная доля LADA в отчетный период составила 20%, что является лучшим показателем за последние 7 лет. Что касается экспорта АВТОВАЗа, в 2018 году автомобили LADA продавались в 34 странах. На зарубежных рынках было реализовано 38052 машины, что на 57% по сравнению с 2017 годом. Следует отметить особый успех АВТОВАЗа на рынках стран СНГ, в Казахстане LADA стала лидером рынка, а в Беларуси заняла вторую строчку рейтинга продаж.