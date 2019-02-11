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14.02.19 Прочитали 94 раз

В России выпущена 1-миллионная шина Bridgestone

Миллионная шина

АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2018. Автомобильные шины: предпочтения автовладельцев (вторая волна)

30.11.18

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Завод «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ» 13 февраля выпустил 1-миллионную шину с момента открытия предприятия в мае 2017 года. Юбилейной стала SUV-модель Dueler A/T 001, сообщает пресс-служба Bridgestone.

«В 2018 году нашей команде, насчитывающей сейчас более 800 сотрудников, удалось увеличить производственные объемы в России в два раза, поддерживая продажи шин для пассажирских автомобилей в России и странах СНГ. Рост продаж в сравнении с прошлым годом составил 30%», – сообщил генеральный директор «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ» Джеффри Гловер.

Напомним, Bridgestone, крупнейшая в мире компания по производству шин, ведет активную деятельность в России с 1998 года. В 2013 году корпорация приняла стратегическое решение о строительстве производственного предприятия в России для поддержки растущего спроса на автомобили и шины в данном регионе. Общий объем инвестиций составил 37,5 млрд иен (12,5 млрд руб.). Компания Bridgestone продолжает свое развитие в России и странах СНГ, наращивая объемы производства, запуская новые конкурентоспособные продукты. Также в планах компании осуществление дальнейших инвестиций.

На сегодняшний день на предприятии в Ульяновске производят радиальные шины для легковых автомобилей. Это летние модели Bridgestone – ALENZA 001, DUELER A/T 001, Ecopia EP150 ECOPIA EP850, TURANZA T001, а также зимние модели Bridgestone Blizzak ICE, BLIZZAK REVO GZ и Ice Cruiser 7000s.

, источник: www.autostat.ru

Теги: шины производство автомобильные компоненты поставщики

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