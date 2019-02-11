В России числится около 52 млн единиц автотранспорта

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января 2019 года парк автомобильной техники на территории Российской Федерации составил 51,8 млн единиц.

84% от этого количества приходится на легковые автомобили, что соответствует 43,5 млн экземпляров. Парк легкой коммерческой техники составляет чуть более 4,1 млн машин, что практически соответствует доле в 8%. Грузовых автомобилей в стране зарегистрировано порядка 3,8 млн единиц (доля – более 7%). Около 1% российского парка занимают автобусы, которых в России насчитывается немногим более 0,4 млн единиц.

Более подробная информация о состоянии парка автомобильной техники на территории Российской Федерации содержится здесь.

, источник: www.autostat.ru

Теги: парк легковые автомобили легкие коммерческие автомобили грузовые автомобили автобусы россия

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