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«Ключавто» открывает свой первый дилерский центр Volkswagen в Москве

«Ключавто» открывает свой первый дилерский центр Volkswagen в Москве

Дилерские сети автопроизводителей в РФ

27.11.17

PDF, 131 стр.

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Компания Volkswagen открывает в Москве новый дилерский центр Volkswagen Ключавто Волоколамка. Первое предприятие немецкого бренда под управлением компании «Ключавто» в Москве расположилось по адресу Волоколамское шоссе, 95. Официальный дилер Volkswagen Ключавто Волоколамка осуществляет полный спектр услуг по продаже, страхованию и кредитованию новых автомобилей и автомобилей с пробегом, поддерживает направление trade-in, а также осуществляет сервисное обслуживание, продажу запасных частей и аксессуаров, сообщает пресс-служба «Ключавто».

Общая площадь дилерского центра Volkswagen Ключавто Волоколамка составляет 2740 кв.м., зона шоу-рума – 920 кв.м., сервисная зона – 650 кв.м. Количество слесарных постов – 10 единиц.

Напомним, что ранее в дилерской сети «Ключавто» марка Volkswagen была представлена тремя автоцентрами. Один из них располагается в Сочи, еще два – в Краснодаре. В 2017 году второе дилерское предприятие в краевой столице сконструировали по новой digital-концепции бренда. 

«Мы вышли на рынок вместе с надежными партнерами, которые сотрудничают с «Ключавто»  длительный период. Мы внедряем в новые проекты единые стандарты компании, которые обеспечивают лояльность клиентов и, как следствие, укрепляют позиции автохолдинга в столице», – заявили в «Ключавто».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе российские дилеры Volkswagen реализовали 6200 автомобилей, что на 11% больше по сравнению с прошлым годом. Бестселлером марки на российском рынке остается седан Polo – на этой модели в прошлом месяце остановили свой выбор 3693 покупателя (+15%). На втором месте идет Volkswagen Tiguan, чьи продажи остались на прошлогоднем уровне и составили 1716 машин. Также в январе было реализовано 285 внедорожников Touareg, что на 40% превышает показатель годичной давности. В целом за первый месяц 2019 года в сегменте SUV марки Volkswagen было реализовано 2175 автомобилей, что соответствует росту на 13%.

, источник: www.autostat.ru

Теги: дилеры volkswagen

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