Горячая новость

Рынок легковых автомобилей с пробегом в январе вырос на 1%
  • 11.02.19 - 16:00

    Рынок легковых автомобилей с пробегом в январе вырос на 1%
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Единый коллтрекинг для дилерской сети
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 06 февраля

    Российский авторынок в январе замедлил темпы роста до 1%

    Продажи машин в РФ составили 103064 единицы...

Вся аналитика

Инфографика

Lexus RX – лидер рынка новых кроссоверов и внедорожников премиум-класса в России
  • 13.02.19

    Lexus RX – лидер рынка новых кроссоверов и внедорожников премиум-класса в России
Все публикации

Видео

Выступление Татьяны Малыгиной («АВТОСТАТ»)
  • 24.05.17

    Выступление Татьяны Малыгиной («АВТОСТАТ»)
Все видео

13.02.19 Прочитали 1390 раз

Mitsubishi раскрыла характеристики обновленного пикапа L200 для России

Mitsubishi раскрыла характеристики обновленного пикапа L200 для России

Аналитический отчет AUTOSTAT DATA BOOK

20.02.19

PDF

25 330 руб.

В корзину
Все готовые отчёты

На заводе Mitsubishi в Таиланде в декабре 2018 стартовало производство обновленного Mitsubishi L200 пятого поколения для российского рынка. Новинка будет представлена в пяти различных комплектациях, а цены на новый L200 будут объявлены 21 февраля, сообщает пресс-служба японской марки.

Все комплектации будут оснащены дизельным двигателем 2,4 л в зависимости от комплектации мощностью 154 л.с. или 181 л.с., который работает в паре с новой автоматической коробкой передач  6AT. Автомобиль получил полноприводную трансмиссию Super Select 4WD. Кроме того, в нем оптимизированы настройки подвески, улучшена тормозная система, усилена жесткость кузова. Дорожный просвет стал больше на 15 мм (220 мм).

Дизайн нового L200 создавался в рамках концепции «Скала», которая была реализована и во внешнем облике модели, и в интерьере. Передняя часть решена в стиле дизайна Dynamic Shield нового поколения. Высокая линия капота и заостренные линии фонарей, расположенных на уровне решетки, придают новой модели более внушительный и строгий облик. Кроме этого, все версии будут оснащены легкосплавными дисками 18”. Верхние комплектации получили современную светодиодную (LED) оптику.

В оснащение нового L200 входят обогрев руля, подогрев передних сидений, 2-х зонный климат-контроль, USB-порт на центральной консоли и для задних пассажиров, полка для мобильного телефона внизу центральной консоли, полка для мобильного телефона для задних пассажиров, внутренние поручни для удобства входа-выхода задних пассажиров, датчики дождя и камера заднего вида.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки mitsubishi mitsubishi l200

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

 

Новости на тему

Модель УАЗа в 2018 году сохранила звание самого продаваемого пикапа в РФ

29 января 2019

Все новости

Статьи на тему

Какие автомобили ждут россияне на рынке в 2018 году? («АВТОСТАТ»)

16 апреля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Динамика продаж автомобилей по сегментам за 1 полугодие 2018 года

25 июля 2018

Вся инфографика