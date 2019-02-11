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Минтранс предложил ужесточить наказание за остановку на магистралях

Остановка на автомагистралях запрещена

Парк легковых автомобилей по регионам РФ на 01.01.19

01.01.19

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Министерство транспорта предложило увеличить штраф за остановку и стоянку транспортных средств на автомагистралях – дорогах, отмеченных знаком «5.1». Напомним, что Правилами дорожного движения на таких дорогах запрещено движение пешеходов, велосипедистов и транспортных средств, конструкция которых не позволяет двигаться со скоростью менее 40 км/час. Останавливаться на магистральных трассах можно только на специально оборудованных для этого площадках.

Сейчас готовится постановление, согласно которому наказание за подобное нарушение планируют увеличить в 3 раза (с 1 тысячи рублей до 3 тысяч). Причем речь идет о распространении вышеуказанных правил и на дороги, отмеченные знаком «5.3» («Дорога для автомобилей»).

В пояснительной записке к законопроекту говорится: «Анализ дорожно-транспортных происшествий показал, что последствия ДТП, связанных с наездом на стоящее на обочине и других запрещенных местах транспортное средство, всегда носят тяжелый характер». Так, из 388 человек, погибших в 2018 году на автодорогах госкомпании «Автодор», 59 погибли в результате наезда на стоящие транспортные средства. Во всех произошедших случаях ДТП остановка и стоянка транспортных средств была запрещена, ДТП зарегистрированы в темное время суток.

Помимо повышения штрафов предлагается увеличить количество предупреждающих знаков; нанести дорожную разметку, которая будет предупреждать водителей о невозможности остановки/стоянки на автомагистрали; усилить работу аварийных комиссаров, особенно в темное время суток, с целью предупреждения. Поставлена задача – добиться нулевого уровня смертности от ДТП.

, источник: www.autostat.ru

Теги: изменения в пдд

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