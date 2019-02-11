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До бизнес-форума «ForAuto – 2019» осталось 7 дней

До бизнес-форума ForAuto-2019 осталось 7 дней

Аналитический отчет AUTOSTAT DATA BOOK

20.02.19

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Многие автомобильные эксперты ожидают снижения темпов роста российского авторынка в 2019 году до 3 - 4%. Что лежит в основе этого прогноза? Какие факторы будут влиять на рынок? Об этом и многом другом 20 февраля узнают участники форума автомобильного бизнеса «ForAuto – 2019», который проводит аналитическое агентство «АВТОСТАТ» в Москве, на территории «Марриотт Гранд Отель».

Форум проходит уже в девятый раз, и традиционно в нем принимают участие представители дилерских центров, производителей запчастей, крупных автохолдингов, банков, страховых и лизинговых компаний, профильных министерств и многие другие. Список тем форума «ForAuto – 2019» довольно обширен и разнообразен. Среди них – рынок легковых автомобилей, коммерческого транспорта, автомобилей с пробегом; финансовые инструменты (кредитование, страхование, лизинг); стратегия предприятий автопрома; влияние регулирующих органов.

Также в рамках форума «ForAuto – 2019» будут оглашены итоги 5-й ежегодной премии «Сохранность остаточной стоимости автомобиля» (Residual value – 2019), присуждаемой аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

Каждый участник Форума получит подарок: Аналитический отчет AUTOSTAT DATA BOOK с итогами 2018 года.

Для тех, кто хочет, но не может присутствовать на самом мероприятии, организована онлайн трансляция , которая позволит узнавать все значимые цифры и важную информацию одновременно с участниками форума.

Ознакомиться с программой форума, записаться на онлайн трансляцию и заполнить заявку на участие можно тут.

, источник: www.autostat.ru

Теги: конференции автостат конференции forauto

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