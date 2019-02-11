Nissan объявил о новом кредитном предложении со ставкой 0,1%

Компания Nissan объявила о новом выгодном кредитном предложении. Клиенты могут приобрести в кредит кроссоверы Nissan Qashqai, X-Trail, Murano и внедорожник Terrano со ставкой всего лишь 0,1%, сообщает пресс-служба японской марки.

Как отмечается, предложение особенно актуально для клиентов Trade-in. Имеющийся автомобиль можно сдать дилеру на продажу, и полученную сумму использовать в качестве первоначального взноса. Марка и модель личного автомобиля значения не имеют. Кредитное предложение 0,1% можно получить у всех официальных дилеров Nissan в России до 31 марта 2019 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе российские дилеры Nissan реализовали 5003 автомобиля – на 7% меньше, чем годом ранее. Бестселлером Nissan на российском рынке в январе стал внедорожник Nissan X-Trail, чьи продажи составили 1588 штук (-12%). Напомним, в декабре прошлого года у российских дилеров появился обновленный Nissan X-Trail, производство которого налажено на заводе компании в Санкт-Петербурге. Второе место занял кроссовер Nissan Qashqai с показателем 1571 реализованной машиной, что на 13% выше показателя годичной давности. А в начале февраля на заводе Nissan в Санкт-Петербурге стартовало производство нового Qashqai, который поступит в продажу через несколько месяцев. Точные даты, комплектации и цены автомобиля будут объявлены позднее.