Skoda представит в Женеве концептуальный электромобиль

Компания Skoda опубликовала первые эскизы концептуального электромобиля Vision iV, который будет представлен на Международном автосалоне в Женеве. Четырехдверный кроссовер с кузовом купе построен на базе модульной платформы MEB (Modular Electric Drive Kit), сообщает пресс-служба чешской марки.

Концепт-кар Skoda Vision iV отличают эффектный кузов, 22-дюймовые колесные диски с оптимизированной аэродинамикой, рельефный купеобразный профиль и плавные линии крыши. Характерная линия «торнадо», визуально соединяющая переднюю и заднюю часть кузова, подчеркивает лаконичную форму дверей, у которых отсутствуют ручки. Привычные зеркала заднего вида в концепт-каре заменены камерами в небольших корпусах, по своей форме напоминающих акульи плавники.

Модернизированная решетка радиатора с двойными вертикальными ламелями и кристаллической структурой определяет дизайн передней части концепта. Горизонтальная диодная полоса в верхней части решетки и крупные воздухозаборники подчеркивают спортивный стиль Skoda Vision iV. При взгляде сзади выделяются тщательно проработанный с точки зрения аэродинамики спойлер и светодиодные фонари в кристаллическом дизайне, интерпретирующие классическую для Skoda С-образную форму. В сочетании со светящейся полосой над диффузором они подчеркивают ширину кузова. Еще одной отличительной особенностью является название бренда Skoda на багажнике, при этом буквы подсвечены красным цветом.

Как отмечается, 2019 год для Skoda ознаменует начало эры производства электромобилей. В этом году компания начнет серийный выпуск plug-in гибридной модели Superb PHEV и полностью электрической версии Skoda Citigo. В 2020 году чешский бренд представит первые серийные модели, созданные на базе модульной платформы MEB. Всего в течение ближайших четырех лет Skoda инвестирует 2 млрд евро в развитие альтернативных силовых установок и сервисов по обеспечению мобильности, и к концу 2022 года представит более десяти серийных электрических моделей.