Казахстанский авторынок в январе вырос на 38%

Продажи новых автомобилей в Казахстане по итогам января увеличились на 37,7% и составили 4309 единиц. Как отмечают в Союзе предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», в текущей ситуации на валютном рынке все большее число казахстанцев рассматривает покупку автомобиля как средство сбережения собственных накоплений. При этом лидерство в потребительских предпочтениях сохраняет линейка локальных производителей: на долю казавтопрома приходится 53% всех продаж. Дополнительное финансирование действующей госпрограммы автокредитования и ожидаемое появление новых инструментов, предложенных НацБанком, обещает дополнительно усилить позиции казахстанских автозаводов.

Согласно данным «КазАвтоПрома», лидером на казахстанском авторынке в прошлом году стала LADA, реализовавшая 1015 автомобилей – на 29% больше, чем годом ранее. Второе место заняла Toyota, результат которой составил 967 машин (+45%). Третью позицию сохраняет Hyundai – автомобили этой марки выбрал 796 покупателей (рост в 3,4 раза). Далее следует KIA с показателем 337 проданных машин, что в 2,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. Замыкает пятерку лидеров на этот раз Volkswagen, чьи дилеры реализовали 185 автомобилей (рост в 3,2 раза).