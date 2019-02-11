Volvo запустила в России сервис долгосрочной аренды автомобиля

Компания Volvo Car Russia запустила программу Volvo Car Rent по долгосрочной аренде автомобиля с включенным обслуживанием для представителей малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Она предусматривает не только пользование новым автомобилем Volvo, но и полный комплекс услуг по его эксплуатации, сообщает пресс-служба шведской марки.

Volvo Car Rent предполагает аренду любой модели Volvo на срок от 12 до 60 месяцев. Клиент программы осуществляет ежемесячный платеж по договору аренды, который фиксируется на весь период срока аренды. По его окончании можно либо пролонгировать договор, либо вернуть автомобиль арендодателю. Таким образом, автомобиль не является собственностью компании клиента и не учитывается на ее балансе.

Помимо услуги аренды автомобиля договор аренды включает полное сервисное обслуживание. В него входит страхование, регистрация в ГИБДД, ТО и ремонтные работы, шинные сервисы и хранение резины, помощь на дороге 24/7, контроль и обработка штрафов ПДД, а также служба поддержки клиентов. Вместо десятков поставщиков по различным вопросам управления автомобилем, все вопросы по его эксплуатации берет на себя партнер Volvo Car Rent – компания ALD Automotive.

«Программа Volvo Car Rent – это современный способ владения автомобилем для предпринимателя. Не нужно тратить капитал бизнеса на покупку автомобиля, нести риски остаточной стоимости, выделять средства на обслуживание и страхование. Владельцу остается лишь заправлять и мыть свой автомобиль», – комментирует менеджер по финансовым продуктам Volvo Car Russia Екатерина Градникова.

Каждому клиенту предлагается наиболее оптимальное предложение, отвечающее его потребностям. «Размер ежемесячного платежа зависит от срока аренды, предполагаемого пробега автомобиля и выбранной модели. Кто-то хочет каждый год ездить на новой машине, при этом много времени проводит за рулем. В этом случае оптимальным вариантом станет короткий контракт на 12 месяцев и, скажем, 40 тыс. км. А кто-то, наоборот, готов дольше эксплуатировать автомобиль и совершает поездки не так часто – такому клиенту подойдет договор на 36 месяцев и 60 тыс. км пробега», – рассказывает об особенностях программы Екатерина Градникова.

Для примера: кроссовер Volvo ХС60 T5 AWD (в комплектации Momentum без дополнительных опций) на 3 года с максимальным пробегом в 60 тыс. км обойдется клиенту Volvo Car Rent приблизительно в 47300 рублей (без НДС) или 56700 рублей (вкл. НДС) в месяц.

Volvo Car Rent действует на всей территории России. После подписания договора клиент получает в назначенный день свой Volvo, который уже зарегистрирован в ГИБДД и застрахован по ОСАГО и КАСКО. Автомобиль укомплектован полным набором необходимых документов (руководство пользователя, руководство по возврату автомобиля, страховой полис, СРТС), а также дорожным набором автомобилиста.