Около 15,5 тыс. автомобилей Peugeot и Citroen попали под отзыв в России

Компания «Пежо Ситроен Рус» 12 февраля объявила об отзыве 15498 автомобилей Peugeot и Citroen. Так, отзыву подлежат 14615 автомобилей Citroen C4 Aircross и C-Crosser, а также Peugeot 4008 и 4007, реализованных с мая 2008-го по декабрь 2011 года. Причиной отзыва автомобилей является возможное проявление повреждения натяжного динамического ролика, что может привести к потере привода навесного оборудования, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автмообилях будет выполнена проверка и, при необходимости, замена динамического натяжного ролика привода навесного оборудования.

Кроме того, отзыву подлежат 883 автомобиля Peugeot 4008 и 4007, реализованные с февраля 2008-го по декабрь 2009 года. Причиной отзыва автомобилей является клеевое крепление люка крыши к рамке, которое может со временем ослабевать и не обеспечивать надлежащую фиксацию этих элементов. На автомобилях будет выполнена замена люка крыши. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в декабре 2018 года компания «Пежо Ситроен Рус» объявила об отзыве 1850 автомобилей Citroen C4 Aircross и Peugeot 4008, реализованных с декабря 2012-го по сентябрь 2016 года. Причиной отзыва стала коррозия оси привода стояночного тормоза на задних тормозных суппортах. Эти детали используются при затягивании стояночного тормоза, эффективность которого в результате может со временем снижаться. На автомобилях должны быть выполнена проверка на наличие коррозии и, при необходимости, ремонт или замена двух задних тормозных суппортов для обеспечения эффективной работы стояночного тормоза.