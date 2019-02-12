Volkswagen Teramont получит дефорсированный двигатель V6 в России

В настоящее время кроссовер Volkswagen Teramont предлагается в России с двумя бензиновыми двигателями на выбор: это турбочетверка 2.0 TSI (220 л.с.) и атмосферник V6 3.6 (280 л.с.). А недавно в российском Одобрении типа транспортного средства (ОТТС) на Teramont появилась еще одна модификация – с тем же шестицилиндровым мотором, мощность которого снижена до выгодных в налоговом плане 249 л.с., сообщает издание «Авторевю».

Судя по сертификату, двигатель с кодом CDVD отличается от 280-сильного собрата CDVC только заявленной мощностью, причем пик теперь достигается при 5000 об/мин вместо 6200. Крутящий момент не изменился (360 Нм при 3500 об/мин). А сам Teramont с новой версией мотора почему-то стал тяжелее: минимальная снаряженная масса выросла с 2105 до 2125 кг.

Уменьшение мощности ниже порога 250 л.с. позволит владельцам существенно экономить на транспортном налоге. Например, в Москве сумма сократится с 42 тысяч до 18675 рублей в год. Сейчас Volkswagen Teramont V6 стоит минимум 3 млн 379 тысяч рублей, а дефорсированная версия появится в продаже в ближайшие месяцы, хотя на снижение цены можно не надеяться.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», внедорожник Volkswagen Teramont, ставший самой большой моделью в линейке марки, вышел на российский рынок в апреле 2018-го, и до конца года был продан в количестве 1587 экземпляров.