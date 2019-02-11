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Mitsubishi представит в Женеве обновленный кроссовер ASX

Mitsubishi представит в Женеве обновленный кроссовер ASX

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев

21.12.18

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Компания Mitsubishi представит обновленный компактный кроссовер ASX 2020 модельного года на автосалоне в Женеве. Внешний облик автомобиля подвергся значительным изменениям в соответствии с философией дизайна “надежный и оригинальный", сообщает пресс-служба японской марки.

Для европейских рынков ASX будет оснащен 2,0-литровым 16-клапанным двигателем MIVEC2 с 5-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором INVECS3-III с 6-ступенчатым спортивным режимом. Также будут доступны оба типа привода: передний и полный.

В ASX 2020 модельного года система синхронизации со смартфоном (SDA) была улучшена и теперь предлагает более продвинутую возможность подключения. Верхние модели по уровню оснащения обладают навигационной системой TomTom5. Теперь доступ к информации о дорожном движении в режиме реального времени можно получить, подключившись к интернету с помощью смартфона.

С момента запуска ASX в 2009 году было продано около 1,32 млн автомобилей в 90 странах мира. Крупнейшими рынками для этой модели стали Северная Америка, Европа, Австралия и Китай. В настоящее время ASX занимает третье место в мировых продажах среди всего модельного ряда Mitsubishi и является одним из ключей к реализации глобальной стратегии компании.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премьеры mitsubishi mitsubishi asx

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